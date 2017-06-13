По состоянию на 6 утра 13 июня границу Украины со странами ЕС в рамках безвизовых поездок пересекли 2910 украинских граждан. Об этом в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Это те, что имели с собой только биометрические паспорта. Из них – 70% пересекли границу на западном участке, в автомобильных пунктах пропуска, 7% – в железнодорожных. Еще 23% воспользовались услугами авиационных портов», - отметил он.

По словам Слободяна, зафиксировано 6 отказов. «Четыре – в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания и два – в связи с неподтверждением цели пребывания. Двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов», - подытожил представитель ГПСУ.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.