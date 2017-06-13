Сенаторы США 12 июня объявили о двухпартийном соглашении по законопроекту, который предусматривает новые санкции против России из-за ее вмешательства в президентские выборы в США, в то же время законодательно закрепляя и нынешние санкции за агрессию России в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода.

Демократы и республиканцы из комитета по международным отношениям и банковского комитета согласились с поправкой, которая будет добавляться к законопроекту о санкциях в отношении Ирана, который также наложит на Россию новые санкции из-за нарушения прав человека и поставок оружия правительству президента Сирии Башара аль-Асада.

Относительно санкций, связанных с выборами, то они будут касаться «лиц, осуществляющих злонамеренную киберактивность от имени правительства России», говорится в коротком пояснении к законопроекту.

Издание отмечает, что двухпартийная поправка также предусматривает применение существующих санкций, введенных в соответствии с президентским указом, при условии, что Конгресс сможет рассмотреть и потенциально заблокировать любые попытки Белого дома смягчить такие санкции в отношении России.

«Кодифицируя существующие санкции и требуя от Конгресса пересмотра любого решения ослабить или усилить их, мы гарантируем, что Соединенные Штаты продолжат наказывать президента Владимира Путина за его безрассудные и дестабилизирующие действия», - сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он добавил, что новые санкции также отправят России от Вашингтона «мощное и двухпартийное заявление».

Ожидается, что поправка будет проголосована вместе с законопроектом о санкциях в отношении Ирана уже на этой неделе.

Напомним, Белый дом пересматривает серию санкций, введенных против России командой Барака Обамы, но в нынешней администрации Дональда Трампа пока нет никакой позиции, поддерживать ли их.