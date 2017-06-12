также в разделеПолитика
Трамп во время визита в Польшу обсудит войну на Донбассе 12
МИД: Россия испугалась внедрения контроля за въездом ее граждан в Украину 50
Мингарелли: Вопрос членства Украины в ЕС на повестке дня сегодня не стоит 20
Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты 60
Мингарелли: Ассоциация Украина-ЕС окончательно вступит в силу 1 сентября 46
Порошенко задекларировал еще 1,2 миллиона доходов 64
Климкин предлагает ввести систему контроля въезда россиян в Украину 102
МИД поддерживает введение визового режима с РФ 34
Порошенко на словацкой границе «открыл дверь» в ЕС 150
Порошенко о безвизе: Прощай, немытая Россия 97
Украина начала переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг 105
Тимошенко: Падение курса гривни – это технология по «ликвидации» украинского народа 299
Порошенко: Безвиз – окончательное «прощай» российской империи 134
Гройсман – нардепам: Кто не проголосует за пенсионную реформу - тот предатель 131
У Порошенко подсчитали, во сколько обойдется визовый режим с РФ 154
Грибаускайте: Европа ждет украинцев с распростертыми объятиями 48
Порошенко о блокировании РФ трибунала по MH17: Это явка с повинной 89
Порошенко рассказал, как удержать Россию за столом переговоров 105

Европейский Союз разочарован медленным прогрессом Украины в реформе законодательства о правах интеллектуальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

Отмечается, что 8 июня ЕС и Украина провели встречу для оценки прогресса Украины в проведении реформы законодательства в области прав интеллектуальной собственности. «Хотя встреча вызвала значительный интерес среди заинтересованных сторон, ее результат не является обнадеживающим», - говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что с момента вступления в силу соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли прошло 18 месяцев. «Однако правительство до сих пор не подало на рассмотрение в Верховную Раду большинство законопроектов, которые Украина обязалась принять в соответствии с условиями соглашения», - заявили в Представительстве и напомнили, что еще в 2015 году эксперты ЕС, работая вместе с украинской властью, подготовили соответствующие законопроекты.

Однако они до сих пор находятся на рассмотрении Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Украинская сторона обещала в сентябре направить в Раду пакет из 4 законов (об организации коллективного управления, создании национального офиса интеллектуальной собственности, о патентах на изобретения и полезные модели; об авторском праве и смежных правах) и эти законы (с ними Европейский Союз до сих пор не ознакомили) будут основаны на законопроектах, подготовленных экспертами ЕС», - подчеркнули в ЕС.

Указано, что существующая ситуация с организациями коллективного управления наносит непоправимый вред законным интересам тысяч местных и международных правообладателей.

«Современное законодательство Украины не содержит адекватных норм для обеспечения эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности. Принятие Украиной законов в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках ЗСТ, могло бы помочь ей теснее интегрироваться в мировую систему торговли, привлечь иностранные инвестиции и предотвратить дальнейшие значительные потери со стороны правообладателей», - подытожили в ЕС.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года