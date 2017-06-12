На государственных границах Германии временно ввели контроль пограничного движения в связи с саммитом G20 («Большой двадцатки»), который пройдет в начале июля в Гамбурге, сообщает Немецкая волна.

Контроль на границах между Германией и другими странами Шенгенской зоны начали вводить в понедельник, 12 июня. Особые мероприятия продлятся до 11 июля, сообщили в министерстве внутренних дел ФРГ.

В ведомстве подчеркнули, что эти меры будут касаться и наземного, и воздушного, и водного сообщения. Необходимость пограничного контроля в МВД ФРГ объяснили необходимостью предотвратить возможный въезд в страну потенциальных преступников.

«Для меня безопасность саммита - самый высокий приоритет, и она уже начинается на наших границах», - отметил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля. На встречу прибудут лидеры стран и правительств ведущих государств мира, среди которых будут президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин.