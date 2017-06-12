Хозяйственный суд Харьковской области 9 июня начал банкротство футбольного клуба «Металлист» (Харьков). Об этом говорится в решении суда, сообщают Українські Новини.

9 июня Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве футбольного клуба по иску бывшего тренера Игоря Рахаева (февраль 2014 - январь 2016). Распорядителем имущества клуба назначен Евгений Яковлев.

ФК «Металлист» один из старейших футбольных клубов Украины (основан в 1925 году). Серебряный призер Чемпионата Украины по футболу сезона 2012/13 годов и семикратный бронзовый призер Чемпионата Украины по футболу, четвертьфиналист Лиги Европы УЕФА сезона 2011/12 годов.

В Чемпионате Украины по футболу сезона 2015/16 годов занял 10-е место, но по причине наличия огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом, клуб не прошел аттестацию для участия в Чемпионате Украины по футболу сезона 2016/17, потерял профессиональный статус.