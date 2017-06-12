также в разделеСпорт
Тимощук останется работать в тренерском штабе «Зенита» 27
Свитолина впервые вошла в топ-5 мирового рейтинга 35
ФИФА признала товарищеский матч Украина - Мальта неофициальным 133
Коноплянка может перейти в чешский клуб 184
«Верес» будет играть домашние матчи во Львове 43
Кличко вошел в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 35
Мы должны встряхнуться: Шевченко прокомментировал поражение от Мальты 57
Коноплянка готов покинуть «Шальке» 65
«Реал» обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов 40
Ривненский «Верес» приняли в Премьер-лигу 53
Главным тренером киевского «Динамо» стал Хацкевич 83
Кучер покидает «Шахтер» 37
Ребров покинул «Динамо» 89
Украинскую спортсменку дисквалифицировали за допинг на восемь лет 74
Луческу жалеет, что перешел в «Зенит» 97
Месси в четвертый раз в карьере выиграл «Золотую бутсу» 43
«Зенит» уволил Луческу 79
Кличко пока не ответил на вопрос о возможном продолжении своей карьеры 144

Хозяйственный суд Харьковской области 9 июня начал банкротство футбольного клуба «Металлист» (Харьков). Об этом говорится в решении суда, сообщают Українські Новини.

9 июня Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве футбольного клуба по иску бывшего тренера Игоря Рахаева (февраль 2014 - январь 2016). Распорядителем имущества клуба назначен Евгений Яковлев.

ФК «Металлист» один из старейших футбольных клубов Украины (основан в 1925 году). Серебряный призер Чемпионата Украины по футболу сезона 2012/13 годов и семикратный бронзовый призер Чемпионата Украины по футболу, четвертьфиналист Лиги Европы УЕФА сезона 2011/12 годов.

В Чемпионате Украины по футболу сезона 2015/16 годов занял 10-е место, но по причине наличия огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом, клуб не прошел аттестацию для участия в Чемпионате Украины по футболу сезона 2016/17, потерял профессиональный статус.

 

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года