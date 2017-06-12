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В первые сутки безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом общее количество пассажиров, которые пересекли таможенную границу, выросло на 7%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«С начала действия безвизового режима общее количество пассажиров, которые пересекли таможенную границу в зоне деятельности таможен, являющихся смежными со странами Европейского Союза (Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой), составило 53 428 человек. По сравнению с общим среднесуточным показателем (49 817) их количество выросло на 7%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пассажиров выехали через границу в зоне деятельности Львовской таможни - 25 031 и Закарпатской - 17 961.

Осуществлено таможенное оформление 16 263 легковых и 2338 грузовых авто. «По сравнению с общими среднесуточными показателями 2017 года их число возросло на 16% и 18% соответственно. Среднесуточный показатель таможенного оформления легковых авто составлял – 13 991 автомобиль, грузовых – 1982», - отметили в ГФС.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня. 

 

 
ForUm

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