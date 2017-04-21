Мэр Львова Андрей Садовый заявил о прекращении мусорной блокады Львова.

«Подписан меморандум о прекращении мусорной блокады Львова. Под гарантии правительства и председателя ОГА», - написал он в Facebook.

Напомним, сегодня, 21 апреля, Львовская областная государственная администрация, облсовет, горсовет и органы местного самоуправления Львовщины, на территории которых расположены полигоны/свалки захоронения твердых бытовых отходов, заключили и подписали двухлетний Меморандум об обращении с твердыми бытовыми отходами.

Документ обеспечит гарантии захоронения отходов на полигонах и свалках во Львовской области и гарантии финансовой поддержки предприятий и городов, которые обеспечат прием отходов и обустройство полигонов.