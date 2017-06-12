В Киеве на обочине дороги Днепровской набережной мужчина обнаружил гранату, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, около 15 часов в Днепровское управление полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на обочине дороги Днепровской набережной лежит предмет, похожий на гранату. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По информации и.о. начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, по прибытию в мусоре на обочине полицейские обнаружили предметы, похожий на корпус гранаты РГД-5 и запал, которые в дальнейшем изъяли специалисты взрывотехнической службы.

Данное событие должным образом зарегистрировано и решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и лиц, покинувших гранату.