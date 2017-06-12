Вопрос членства Украины в Европейском Союзе сегодня на повестке дня не стоит. Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«Этот вопрос не стоит на нашей повестке дня, прямо говоря. И я не думаю, что кому-то стоит поднимать этот вопрос. Сегодня наш вызов как Европейского Союза заключается в том, чтобы помочь процессу реформ, модернизировать страну, установить верховенство права, получить эффективный государственный аппарат через реформу администрации и процесс децентрализации, модернизировать экономику с помощью земельной реформы, реструктуризации государственных компаний, приватизации, реструктуризации энергетического сектора, очищения банковского сектора, и - прогрессивно - двигаться, толкать украинскую экономику к общему рынку. Через гармонизацию законодательства, которую обеспечивает Соглашение об ассоциации. Если мы серьезно поработаем несколько лет над этими вызовами, Украина сделает много для того, чтобы приблизиться к ЕС и улучшить условия жизни своего населения», - отметил он.

По словам посла, необходимо сделать все возможное, чтобы помочь Украине организовать свою политическую жизнь в соответствии со стандартами ЕС, достичь европейских стандартов и норм во всех секторах экономической и общественной жизни.

«Это займет несколько лет очень тяжелой и серьезной работы, и мы должны сфокусироваться на ней. Остальные вопросы не стоит даже поднимать - так как это только создаст иллюзии с украинской стороны и трудности со стороны ЕС», - подытожил Мингарелли.