В Москве и Санкт-Петербурге полицейские массово задерживают участников антикоррупционных митингов.

Как сообщает «Медуза», сотрудники полиции задержали в Москве, по последним данным, более 120 человек. Речь идет как о задержанных на Тверской улице, так и на проспекте Сахарова, где акция против коррупции санкционирована властями.

По информации «Фонтанка.ру», в Петербурге на Марсовом поле задержаны около 300 человек.

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал выйти 12 июня на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах России.

Сам Навальный был задержан сегодня во дворе своего дома.