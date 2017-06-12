Вход на улицу Тверская в Москве, где должен пройти митинг, перекрыли до 12:00 по местному времени.

Как сообщает «Дождь», вход на улицу перекрыли спецтехникой. К улице также стянуты автозаки и бронетехника. Перекрыты и смежные с Тверской улицы. Сейчас попасть на Тверскую можно только при наличии специального пропуска.

На улице находятся люди, которые монтируют декорации для проведения праздника «Времена и эпохи».

Для проезда автомобилей Тверскую перекрыли с 18:00 11 июня.

Накануне российский политик Алексей Навальный объявил, что согласованный с городскими властями митинг на проспекте Сахарова переносится на Тверскую.

Такое решение было принято из-за отказа всех подрядчиков сотрудничать с организаторами акции и устанавливать на проспекте Сахарова сцену и звук для выступления. Шествие на Тверской улице не согласовано с мэрией Москвы. Полиция города опубликовала официальное предупреждение для участников акции о недопустимости любых провокационных действий.

«Поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — сообщается на сайте московской полиции.

При этом активисты, выступающие против сноса пятиэтажек в Москве, сообщили о том, что планируют провести акцию на проспекте Сахарова. «Организаторы колонны против сноса Москвы приняли решение встретить всех, кто захочет и сможет прийти, на проспекте Сахарова под нашим антиреновационным шаром в 13.30-14.00. Затем каждый решит, что ему делать — идти ли на Тверскую, осознавая все риски, или идти домой», — написала одна из активистов Юлия Галямина в группе «Москвичи против сноса».

Напомним, в российских городах начались задержания на антикоррупционных акциях протеста.

В частности, митинги проходят на Алтае, в Казани, Улан-Удэ, Барнауле, Благовещенске, Новосибирске и Владивостоке.