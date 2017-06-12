В российских городах начались задержания на антикоррупционных акциях протеста.

В частности, митинги уже проходят на Алтае, в Казани, Улан-Удэ, Барнауле, Благовещенске, Новосибирске и Владивостоке.

В центре Владивостока на несогласованном митинге оппозиции задержали 11 человек. Между бойцами ОМОН и демонстрантами произошла драка. Среди задержанных - активист Максим Шинкаренко, который стоял со свернутым плакатом, на котором было написано: «Димон, выйди вон».

Координатора местного штаба Навального, депутата городской думы Юрия Кучина полиция задержала еще до начала акции. Митинг в центре Владивостока не был согласован. Власти предоставили его организаторам место на окраине города, но активисты отказались проводить там свою акцию. В разгоне демонстрантов участвовали казаки. Они избили нескольких активистов, сообщает 112 Украина со ссылкой на российские СМИ.

В Благовещенске на несогласованной акции задержали по меньшей мере четырех человек. У одного из них был плакат «Россия без коррупции».

Напомним, сегодня в Москве также пройдет антикоррупционный митинг.