С 12 июня Национальный банк Украины снял ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций.

Об этом говорится в постановлении НБУ №44 от 30 мая.

Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. грн в месяц (за исключением некоторых случаев).

Кроме того, с сегодняшнего дня банкам разрешено осуществлять операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке.

До сих пор операции по обмену осуществлялись исключительно в пределах одной группы Классификатора, за исключением операций, осуществляемых: на межбанковском и международных валютных рынках для выполнения обязательств по импортным договорам, а также на международных валютных рынках по покупке иностранной валюты 1-й группы Классификатора за иностранную валюту других групп.

В НБУ полагают, что снятие указанных ограничений позволит банкам и их клиентам гибко управлять собственной ликвидностью и положительно повлияет на регулирование валютной позиции банков.

Напомним, 25 мая Национальный банк Украины отменил временную норму, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям экспорта/импорта товаров до 120 дней.