Национальный банк Украины отменил временную норму, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям экспорта/импорта товаров до 120 дней. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Теперь максимальный срок расчетов составит 180 дней, как это определено соответствующим законом.

«Ослабление временных антикризисных ограничений стало возможным как благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке, так и на относительной сбалансированности инфляционных рисков», - сказано в сообщении.

Кроме того, иностранные инвесторы получат возможность возвращать вложенные в Украину средства.

«До сих пор было запрещено покупать и перечислить иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов. Национальный банк решил позволить такие операции. В то же время, для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор будет следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий», - подчеркнули в НБУ.

Также бизнес получает возможность досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по этим операциям (с использованием гарантий, резервных аккредитивов через уполномоченные банки и/или иностранные банки) были предоставлены обязательства международных финансовых организаций.

По словам исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия, эти шаги поспособствуют улучшению инвестиционного климата в стране и облегчат деятельность предприятий, осуществляющих внешнеторговую деятельность.

«В то же время ни один из этих шагов не приведет к дестабилизации ситуации на валютном рынке», - заверил он.