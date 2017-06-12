В электронную декларацию о доходах и имуществе Президента Петра Порошенко были внесены изменения: документ дополнен информацией о сумме в более 1,2 млн гривен. Об этом говорится на странице главы государства в Едином государственном реестре деклараций.

Указанную сумму - 1 млн 252 тыс 884 грн - Порошенко получил в качестве процентов от вклада в Международном инвестиционном банке, сообщает LIGA.net.

Правка в электронную декларацию была внесена 9 июня 2017 года.

Напомним, Порошенко задекларировал 12,3 млн гривен доходов за 2016 год.

10 мая Глава государства задекларировал 564 420 гривен и 301 024 гривни дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.