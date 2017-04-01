Президент Петр Порошенко задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

В частности, его заработная плата составила 366 342 гривни, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26 252 гривни, а проценты (Международный инвестиционный банк) - 11 902 976 гривен.

Доход супруги Президента Марины Порошенко составил 75 тыс. гривен в 2016 году.

В 2016 году Президент внес на счет в Rothschild Bank (Швейцария) 1 063 988 долларов, на счет в Международный инвестиционный банк (МИБ) - 393 фунта стерлинга, также на счетах в МИБ у него 25,9 млн долларов (в предыдущем отчетном году было 26,3 млн), 9,9 тыс. евро (было 14,4 тыс.) и 80,8 тыс. гривен (было 540,5 тыс.), у супруги Марины - 4,3 тыс.евро (было 8,9 тыс.) и 115,2 тыс. гривен (была 71 тыс.).

Из наличных денежных средств Президент задекларировал 60 тыс. долларов и 900 тыс. гривен.

Порошенко внес 8 млн 190 тыс. гривен в «Прайм Эссетс Кепитал» (было задекларировано за 2015 год) и занял 3 млн 430 тыс. долларов (в предыдущем году был задекларирован заем 3,9 млн долларов) и 1 млн 111 тыс. гривен третьим лицам.

Супруга Президента Марина израсходовала 11,7 тыс. евро за пользование жилищным помещением в Испании.

Сведения о недвижимости в декларации главы государства не отличаются от внесенных в предыдущую электронную декларацию.

В его собственности дом площадью 1,3 тыс. кв. м в Козине Киевской области стоимостью 30 млн гривен на 2012 год и земельные участки в Козине по 33,2 тыс. кв. м, стоимостью почти 4 млн гривен на 2013 (этот дом и участок в праве пользования его супруги, дочерей и младшего сына), 1,2 тыс. кв. м (более 1 млн гривен на 2007), а в аренде - земучасток в Козине 7,5 тыс. кв. м (почти 0,5 млн гривен на 2015).

Также он владеет земучастками в Киеве площадью по 1 тыс. кв. м (стоимостью 8 млн гривен на 2011), 6,3 тыс. кв. м (почти 11 млн гривен на 2009) и 5,2 тыс. кв. м (21,7 млн гривен на 2014), квартирами в Киеве по 134 кв. м (с 1993 года, стоимость не указана) и 82 кв. м (9 тыс. гривен на 1996 год), квартирой в Виннице 68 кв. м (70 тыс. гривен на 2007) и нежилым помещением в Одессе 35 кв. м (181 тыс. гривен на 2007).

Кроме того, он взял по ипотеке комплекс отдыха «Лебедь» в Лимане Одесской области площадью 2,4 тыс. кв. (стоимость базы - 1,1 млн гривен на 2007 год).

В собственности его супруги Марины и сына Алексея с 1993 года есть квартира в Киеве 81 кв. м (стоимость не указана), в собственности жены - в Петропавловском Киевской области земучасток 2 тыс. кв. м (с 2000 года, стоимость не указана) и дом 344 кв. м (152 тыс. гривен на 2005).

Порошенко также владеет автомобилем Mercedes-Benz Vito 2010 года выпуска стоимостью 441 тыс. гривен на 2010 год (машина также в пользовании его семьи), и катером Bayliner 185 BR (2005 год выпуска, стоимость не указана), а его жена - автомобилем Jaguar XF 2008 года выпуска (стоимостью 455 тыс. гривен на 2008 год).

Из ценного имущества, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов, он задекларировал коллекцию картин украинских и российских мастеров XIX-XX вв.(65 единиц), коллекцию картин старых мастеров (15 единиц), коллекцию картин современных художников-импрессионистов и реалистов (4 единицы), коллекцию скульптур XIX-XX вв. (6 единиц) и скульптуру Гуглиельмо Пуги «Мальчик-рыбак» (их стоимость не указана в декларации).

Также Порошенко с супругой задекларировали 6 наручных часов (Hublot, Breguet, Patek Phillip), 12 единиц ювелирных изделий, 4 единицы одежды, машину химчистки, 3 сумки, 4 мебельных и 4 кухонных гарнитура, 3 каминных набора (часы и подсвечники), настольные часы, комплект бра из 14 штук, 2 люстры, 2 телевизора и проектор, рояль и 2 ковра, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов.