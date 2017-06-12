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Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает создание системы контроля въезда граждан России в Украину. Об этом он заявил в эфире «1+1».

«Визы на самом деле отживают, они отходят. Во-первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен - вот вы ездите во много стран и потом заходите в Интернет и говорите: я через пять дней уезжаю - вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», - считает министр.

Он добавил, что после политического решения о создании системы, на ее разработку необходимо потратить несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать.

Кроме того, Климкин подчеркнул, что главное сохранять контроль на границе.

Также он отметил, что визы для россиян можно было бы ввести уже давно, однако возникает вопрос жителей Крыма, которых оккупационная власть может заставить «делать визу собственной страны». В то же время россияне могут воспользоваться визовым режимом, чтобы давить на крымчан для смены гражданства.

«Наша цель должна быть простой - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам», - подытожил глава МИД.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.
ForUm

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