С 15 июня «Укрзализныця» запустит прямой поезд сообщением Львов-Варна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления компании Войцех Балчун.



«Сегодня «Укрзализныця» соединяет Киев с пятью столицами наших западных соседей: Прагой, Братиславой, Будапештом, Варшавой, Бухарестом. Стартует поезд Ковель-Хелм, а с 15 июня мы запускаем сообщение Львов-Варна, который пройдет также через Ивано-Франковск и Черновцы. Это должно сделать более удобными поездки наших граждан на пляжи солнечной Болгарии», – отметил он.

Также, по словам Балчуна, вскоре должна начать курсировать вторая пара поездов Hyundai Rotem в сообщении Киев-Перемышль, чей маршрут пройдет через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

«Сейчас работаем над тем, чтобы уже с декабря этого года заработало беспересадочное сообщение Киев-Вена», – подчеркнул он.

Напомним, 12 июня отправится в первый рейс поезд из Ковеля в польский город Хелм.

С 1 августа ПАО «Укрзализныця» планирует отправить в первый рейс поезд Львов - Краков.