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12 июня отправится в первый рейс поезд из Ковеля до польского города Хелм. Об этом заявил глава «Укрзализныци» Войцех Балчун, сообщает пресс-служба ведомства.

«12 июня отправится первый поезд в Хелм. Это долгожданный маршрут», - сказал Балчун.

Предполагается, что маршрут будет обслуживаться составом рельсового автобуса. Однако, если будет большой спрос на перевозки на этом направлении, «Укрзализныця» привлечет другой подвижной состав.

Балчун напомнил, что это будет уже второй дневной поезд в Польшу. Ранее был запущен скоростной поезд Киев - Львов - Перемышль, который сейчас очень хорошо наполняется.

Также он сообщил, что в планах «Укрзализныци» - развивать международные сообщения не только с Польшей, но и с другими странами Европы, особенно в контексте введения безвизового режима. «Сейчас мы ведем переговоры со Словакией и Венгрией, ведь в связи с безвизом ожидаем большой спрос на перевозки в эти страны», - отметил Балчун.

Напомним, 5 мая рельсовый автобус сообщением Ковель-Хелм отправился в тестовый рейс.
ForUm

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