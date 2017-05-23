С 1 августа ПАО «Укрзализныця» планирует отправить в первый рейс поезд Львов - Краков. Об этом заявил глава компании Войцех Балчун во время пресс-конференции во Львове.

«Работаем над внедрением железнодорожного сообщения с Краковом. Возможно, примем предложение польских коллег и реализуем проект с помощью системы раздвижных тележек SUW-2000. Сейчас изучаем варианты», - цитирует слова Балчуна пресс-служба Укрзализныци.

По его словам, украинские железнодорожники активно работают над улучшением международного сообщения с соседними странами. «Безвиз открывает перед нами новые перспективы, и «Укрзализныця» намерена активно осваивать рынок международных железнодорожных перевозок. После Кракова планируем связать поездом Черновцы с Румынией и другие проекты», - отметил он.

Напомним, 12 июня в первый рейс отправится поезд из Ковеля в польский город Хелм.