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Фонд государственного имущества Украины и Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) заключили договор купли-продажи 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

После подписания договора председатель правления, генеральный директор компании Bohai Commodity Exchange Co., Ltd Ян Дун Шенг поблагодарил ФГИ за работу с ВОСЕ и выразил надежду на сотрудничество над другими проектами.

«Теперь, когда у нас есть банк, мы будем плодотворно работать над тем, чтобы помогать Украине проводить эффективную приватизацию, и распространять информацию об украинских приватизационных перспективах среди своих клиентов», - подчеркнул Ян Дун Шенг.

Глава ФГИУ Дмитрий Парфененко отметил, что Фонд рассматривает этот проект как пилотный, после которого будут реализованы и другие, не менее важные проекты в рамках дальнейшего сотрудничества.

BOCE приобрела пакет акций УБРР по цене 82,83 млн грн.

BOCE – крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн долл. США. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзине, КНР.
ForUm

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