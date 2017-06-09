Национальный банк Украины упростил порядок осуществления юридическими лицами инвестиций за границу, сообщает пресс-служба НБУ.

«Во-первых, бизнес получил возможность инвестировать за границу до 2 млн долл. США в эквиваленте на основании одной валютной лицензии за один календарный год. До сих пор лимит общей суммы таких операций составлял 50 тыс. долл. США за один календарный месяц», – говорится в сообщении.

Во-вторых, по данным регулятора, Национальный банк установил различные требования для получения лицензий в зависимости от суммы инвестиции за границу. Если размер инвестиции составляет менее 50 тыс. долл., то будут действовать упрощенные требования к перечню документов для получения лицензии. Кроме заявления, достаточно будет предоставить несколько других документов в зависимости от вида инвестиции и типа инвестора (договор об осуществлении инвестиции, документы о регистрации объекта инвестиции и т.д.).

В то же время, для инвестиций в сумме более 50 тыс. долл. вводится развернутый перечень документов, который поможет Национальному банку предотвратить использование валютных лицензий для схемного оттока капитала. В частности, резидент должен дополнительно подтвердить экономический смысл операции, наличие у него прозрачных источников средств для ее проведения, предоставить развернутую информацию о конечных бенефициарных владельцах субъектов инвестиционной операции и тому подобное.

В НБУ подчеркнули, что такие шаги позволят улучшить условия ведения юридическими лицами внешнеэкономической деятельности, и, вместе с тем, не будут способствовать проведению экономически необоснованных операций по выводу средств за пределы Украины.