Министерство обороны Украины исключает возможность попадания полевой формы одежды с военных складов в розничную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в связи с распространением в отечественных СМИ и социальных сетях информации о якобы кражах и торговле полевой формой одежды ВСУ.

«Костюмы летние полевые из ткани типа 2 класса 8 производства ООО «Текстиль-Контакт» 2016 года, о которых говорится в информации, для Вооруженных сил Украины не закупались. Контроль качества указанного вещевого имущества Министерством обороны не осуществлялся, что исключает возможность попадания указанных образцов военной формы одежды в торговые сети с военных складов», - пояснили в Минобороны.

В то же время, согласно заявке, предоставленной тылом ВСУ на закупку предметов вещевого имущества, Минобороны проведело процедуры закупки и заключило договоры с победителями на поставку костюмов летних полевых из тканей типов 3 и 4 класса 7.