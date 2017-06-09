В Киеве отремонтируют станцию ​​метро «Святошин» и прилегающие к ней территории. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время выездного рабочего совещания на указанной станции метрополитена.

«Станция была открыта в 1971 году и давно нуждается в ремонте. Это одна из самых загруженных станций метрополитена, ведь ежедневно ею пользуются около 50 тыс. пассажиров, приезжающих на городской электричке, общественном и пригородном транспорте», - сказал Поворозник.

По его словам, при наличии финансирования и при условии слаженной работы всех служб города, которые будут вовлечены в процесс, работы будут завершены уже к концу 2017 года.

«За каждый участок работы определены ответственные, они за неделю выработают предложения, включающие стоимость проведенных работ, этапы и сроки внедрения», - добавил чиновник.

Он рассказал, что на станции «Святошин» будет отремонтирована входная группа, заменены турникеты, выполнен ремонт стен и восстановлена навигация. У выходов со станции запланировано обустроить новые остановочные комплексы общественного транспорта.

Также необходимо разработать комплексную схему по благоустройству и освободить переходы и подходы к станции метрополитена от стихийной торговли. «Лицам, осуществляющим торговую деятельность, мы предлагаем занять альтернативные места для торговли, а именно: рынок, расположенный неподалеку от станции метро», - сказал Поворозник.

Кроме того, будет осуществлен ремонт улиц Святошинской, Жмеринской, Депутатской и запланировано отремонтировать дорожное покрытие на площади Героев Бреста.

Для маршрутных такси будет обустроено место для стоянки автомобилей.

Он отметил, что при проведении ремонтных работ особое внимание будет уделено обустройству пандусов и подъемных механизмов для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.