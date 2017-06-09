Европейский Союз считает контрпродуктивной высказанную президентом Петром Порошенко идею о введении загранпаспортов старого типа для жителей оккупированных Россией территорий.

Об этом заявил посол Евросоюза Хюг Мингарелли во время открытия выставки карикатур «Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС».

Выступая на церемонии, посол отметил, что безвиз должен заработать для всех без исключения категорий граждан: «Подчеркиваю, что безвизовый режим должен работать для всех украинцев, получивших биометрические паспорта».

Позже Мингарелли объяснил, что у него была цель послать сигнал представителям украинской власти, сообщает «Европейская правда».

«Я отметил, что речь идет о всех украинцах, поскольку звучали предложения отдельных должностных лиц Украины о том, чтобы жители Крыма и ОРДЛО не получали паспорта, необходимые для безвизового режима. Это противоречит подходу ЕС. Я хочу подчеркнуть, что право на безвизовые путешествия в ЕС должны получить все граждане Украины, независимо от того, где они проживают», - заявил посол ЕС.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов дипломат заявил, что уже сообщал украинской стороне о такой позиции Европейского Союза, но не стал уточнять, какой была реакция официального Киева.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Донбасса и незаконно аннексированного Крыма, смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, когда украинский суверенитет будет восстановлен на этих территориях.

В свою очередь пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявил, что жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом гражданина Украины.