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В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали шестерых участников организованной группировки из действующих и бывших полицейских, которые занимались разбойными нападениями, сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что в бандформирование входили бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», действующие сотрудники полиции. Злоумышленники получали от информаторов данные о получении гражданами больших сумм наличности. После чего в форме появлялись по месту проживания жителей Запорожья и, угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, отбирали имущество и деньги», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали троих бандитов во время очередного разбойного нападения на квартиру запорожца, где они планировали завладеть сотней тысяч гривен.

У сотрудников СБУ есть доказательства причастности группировки к ряду разбойных нападений. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Всех шестеро злоумышленников задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос о переквалификации преступных действий по статье 257 - «бандитизм». Продолжаются следственно-оперативные действия.
ForUm

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