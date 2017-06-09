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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил размещение турецких войск на базе в Катаре, сообщает Анадолу.

Эрдоган накануне ратифицировал соглашение, позволяющее разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии этой страны.

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани ранее заявил о том, что на территории страны будут размещены турецкие войска.

Ранее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром, который обвинили в связях с террористическими организациями.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для Катара и потребовали, чтобы катарские дипломаты покинули территорию указанных стран в течение 48 часов.

К дипломатическим мерам против Катара присоединились Мальдивские острова и правительство Тобрука в Ливии.
ForUm

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