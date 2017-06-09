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Вчера, 8 июня, оперативные сотрудники Южного регионального управления Государственной пограничной службы совместно со спецподразделением Одесского пограничного отряда и следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе провели арест судна Bospor (флаг Молдовы), которое незаконно переправляла моряков через государственную границу, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Совместная межведомственная группа в рамках уголовного производства длительное время проводила мероприятия по документированию и противодействию функционированию организованной преступной группы. Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, осуществляли незаконную переправку моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым», –говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, было установлено, что за указанный период организаторы канала с помощью указанного выше арестованного судна незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

Предварительная сумма оценки арестованного имущества составляет около 44,5 млн гривен. Сейчас дальнейшие меры по уголовному производству продолжаются.
ForUm

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