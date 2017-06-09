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В результате вчерашнего артиллерийского обстрела Сартаны восемь пограничников донецкого отряда получили контузию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Всего с 18.30 до 19.00 по приграничному подразделению было выпущено более 40 артиллерийских снарядов. В результате обстрела повреждены здания и частично техника», - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, потерь среди личного состава пограничного подразделения нет, в то же время 8 пограничников получили контузию. Подразделения и резервы отряда были приведены в боевую готовность.
ForUm

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