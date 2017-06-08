Неизвестные пытались сжечь историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь» на острове Хортица.

Об этом сообщил генеральный директор заповедника Максим Остапенко.

«Только что остановили ужасный поджог Хортицы. Неизвестные пытались сжечь Запорожскую Сечь», - написал он в Facebook.

По словам Остапенко, поджог степи совершили с подветренной стороны по широкому фронту, и огонь с большой скоростью пошел на Сечь.

«Только благодаря тому, что было около двух десятков человек, которые присоединились к тушению, оперативному реагированию ГосЧС, полиции охраны и пожарной дружины «Хортицы» удалось избежать ужасных последствий», - подчеркнул он.

Остапенко сообщил, что учитывая чрезвычайную угрозу, обратился к председателю Запорожской ОГА с просьбой привлечь к охране Хортицы все возможные ресурсы.