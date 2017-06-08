В деле о покушении на народного депутата Антона Геращенко следователи СБУ допросили народного депутата Надежду Савченко. Об этом Геращенко сообщил в Facebook.

«Среди прочих, по делу была допрошена и Надежда Савченко», - написал он.

Нардеп уточнил, что расследование по делу о попытке покушения на него завершено 8 июня.

«Двое ранее судимых граждан Украины, завербованных российскими спецслужбами для организации этого теракта пойдут в суд уже сейчас.

Обвинение будет просить для них пожизненное заключения», - сообщил Геращенко.

По его словам, гражданин Украины Андрей Т, а также сотрудник российских спецслужб, имя которого пока является тайной следствия, курировавшие подготовку покушения с территории государства агрессора, будут объявлены в международный розыск по обвинению в организации убийства и потому остаток жизни проведут безвыездно в РФ.

Напомним, 20 января СБУ предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.