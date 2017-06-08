также в разделеОбщество
8 июня. Картина дня 10
Лето в Киеве побило первый температурный рекорд 10
Кабмин инициирует 36-месячную рассрочку на уплату НДС при импорте промоборудования 11
У киевского экс-налоговика изъяли 50 миллиардов долларов Зимбабве 31
Группу «Крематорий» не пустили в Украину 13
Мэру Энергодара вручили подозрение во время сессии 13
Прокуратура считает драку в Николаевском облсовете хулиганством 14
Осмаева выписали из больницы через неделю после покушения 12
На Херсонщине за русский язык оштрафовали рестораны и магазины 38
Осмаев назвал заказчика покушения на него 33
Задержан боксер, избивавший депутата Николаевского облсовета 43
ГМС предупреждает украинцев о мошенниках в очередях за биопаспортами 19
Суд арестовал депутата – участника драки со стрельбой на Харьковщине 16
Житель Сумщины скончался от ботулизма, поев вяленой рыбы 22
Колл-центр российского банка в Сумах «сливал» данные клиентов в Москву 27
ЕС может отменить роуминг для Украины 93
Мэр Лисичанска подрался с депутатом горсовета 31
В Одессе отменили концерт Ирины Билык 59

В деле о покушении на народного депутата Антона Геращенко следователи СБУ допросили народного депутата Надежду Савченко. Об этом Геращенко сообщил в Facebook.

«Среди прочих, по делу была допрошена и Надежда Савченко», - написал он.

Нардеп уточнил, что расследование по делу о попытке покушения на него завершено 8 июня.

«Двое ранее судимых граждан Украины, завербованных российскими спецслужбами для организации этого теракта пойдут в суд уже сейчас.

Обвинение будет просить для них пожизненное заключения», - сообщил Геращенко.

По его словам, гражданин Украины Андрей Т, а также сотрудник российских спецслужб, имя которого пока является тайной следствия, курировавшие подготовку покушения с территории государства агрессора, будут объявлены в международный розыск по обвинению в организации убийства и потому остаток жизни проведут безвыездно в РФ.

Напомним, 20 января СБУ предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года