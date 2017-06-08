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«Уголовная стая» Президента Петра Порошенко сделала «Батькивщину» и ее лидера Юлию Тимошенко главными врагами. Об этом Тимошенко заявила сегодня, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах парламента относительно заявления Президента Украины по газовому контракту 2009 года, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

«Сегодня вокруг главного олигарха страны Петра Порошенко собралась вся уголовная стая и времен Януковича, и современные политики, которых он привел. И они выбрали меня и партию «Батькивщина» своим главным врагом, потому что сегодня в стране наибольшая поддержка у меня и у нашей команды», - отметила лидер партии.

Она заявила, что «Порошенко и его криминальное окружение идут по пути Януковича: они хотят сейчас меня снова судить и бросить в тюрьму за газовый контракт».

«Вам рассказывают, что этот газовый контракт плохой, но откройте свои платежки за 2009 год - это стоимость газа после подписания контракта 2009 года по поставкам газа. Посмотрите стоимость газа по этим платежами и стоимость газа сегодня по «хорошим» контрактам Порошенко. И вы увидите, что при «плохих» контрактах Тимошенко вы платили в 10 раз меньше газ, чем при «хороших» контрактах Порошенко, Гройсмана и Яценюка. Это сравнение дает реальное понимание, кто работал на страну, на людей, на развитие, а кто работает на мегакоррупцию», - пояснила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что Янукович ее бросил в тюрьму, потому что он считал, что она главный оппонент и потому, «что он не выиграл президентские выборы, он их проиграл и сфальсифицировал».

«Меня бросили в тюрьму, потому что подписывая контракты 2009 года, я забрала 11 млрд коррумпированных кубометров газа у Януковича, а затем Азаров это вернул коррумпированным структурам», - добавила Тимошенко.

Она убеждена: «Если мы хотим выиграть у мафии, нам надо читать между строк».

«И если они все объединились - Порошенко, Гройсман, Яценюк, все прежнее окружение Януковича, все олигархи и кланы, и воюют сейчас против меня и против «Батькивщины», то знайте: это означает, что мы делаем правильно и что мы эту систему разрушим. И каждый, кто забрал хоть одну копейку, будет за это отвечать и сидеть в тюрьме!» - заявила Тимошенко.
ForUm

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