В результате стрельбы в супермаркете на северо-востоке штата Пенсильвания (США) погибли четыре человека.

Отмечается, что это произошло около часа ночи по местному времени. На месте случившегося правоохранители обнаружили тела двух мужчин и двух женщин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foxnews.

По предварительной информации, один из мужчин расстрелял остальных, а затем покончил с собой.

Власти считают, что инцидент исчерпан, а общественность не подвергается никакой опасности. Расследование продолжается.