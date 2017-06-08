Камеры наблюдения зафиксировали человека, который бросил взрывное устройство на территорию дипломатического представительства Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Представители службы безопасности посольства показали видеозапись украинским правоохранителям.

Также он рассказал, что на многих машинах сработала сигнализация. Правоохранители сразу же отправили на место происшествия несколько нарядов патрульной полиции, следственно-оперативную группу, взрывотехников.

Взрывное устройство сработало между высоким забором посольства и флагштоком. На снимке, который ранее выложил отдел коммуникации полиции Киева, можно увидеть черное пятно на газоне. Источник издания сообщил, что его диаметр - около двух метров.

Судя по всему, преступник бросил на территорию американского посольства светошумовую гранату.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Изначально по данному факту было начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Позже оно было переквалифицировано в злостное хулиганство.

Расследованием взрыва занялась Служба безопасности Украины.

В то же время посольство Соединенных Штатов Америки не рассматривает ночной взрыв как террористический акт.