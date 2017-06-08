Объемы транзита российского природного газа по газотранспортной системе Украины за первые пять месяцев 2017 года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на и 64% по сравнению с этим периодом 2015 года, сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».

По данным компании, это рекордный объем транзита за последние пять лет: он почти на 9 млрд куб. м. превышает средний объем транзита за январь-май в 2013-2016 годах.

«Транспортировка природного газа из Российской Федерации другими маршрутами за аналогичный период оставалось на стабильном уровне. Таким образом, ОАО «Газпром» покрывает рост и колебания спроса на российский газ в странах ЕС, прежде всего за счет использования мощностей и гибкости ГТС Украины», – говорится в сообщении.

В ПАО подчеркнули, что всего с начала года для «Газпрома» было транспортировано 38,26 млрд куб. м.