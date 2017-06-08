Утром в четверг, 8 июня, в районе Марьинки прогремело около 40 взрывов. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«По состоянию на 10:00 по оперативной информации имеем такую ​​картину: на линии Каменка -Крутая Балка - обострение. Рядом с насосной станцией №1 (это район Марьинки, вблизи Васильевки) прозвучало около 40 взрывов», - написал он.

Жебривский подчеркнул, что по оперативной информации, боевые действия продолжаются, оборудование станции не работает, возможности эвакуировать людей пока нет.