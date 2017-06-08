Посольство США в Киеве не намерено прекращать работу из-за произошедшего на его территории взрыва. Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы посольства.

«Посольство работает в штатном режиме», - сообщил представитель пресс-службы.

Он также проинформировал, что на время расследования инцидента посольство будет сотрудничать с соответствующими украинским органами.

По его словам, взрыв не нанес значительного вреда зданию посольства, никто из персонала не пострадал.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Расследовать взрыв будет Служба безопасности Украины.