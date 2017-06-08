Посольство США в Киеве не намерено прекращать работу из-за произошедшего на его территории взрыва. Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы посольства.
«Посольство работает в штатном режиме», - сообщил представитель пресс-службы.
Он также проинформировал, что на время расследования инцидента посольство будет сотрудничать с соответствующими украинским органами.
По его словам, взрыв не нанес значительного вреда зданию посольства, никто из персонала не пострадал.
Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Расследовать взрыв будет Служба безопасности Украины.
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