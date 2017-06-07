С начала суток члены НВФ 34 раза нарушили режим прекращения огня, в результате двое украинских воинов погибли, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что особенно напряженная ситуация сегодня на луганском направлении.

«В частности, украинских воинов, которые держат оборону в районе населенных пунктов Новотошковское и Крымское, боевики интенсивно в течение дня обстреливали из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, время от времени - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. На том же направлении незаконные вооруженные формирования из гранатометов били неподалеку Золотого и Станицы Луганской. Из крупнокалиберных пулеметов - возле Новоалександровки», - говорится в сообщении.

На приморском направлении около 14.00 позиции ВСУ в районе Чермалыка НВФ обстреляли из реактивных систем залпового огня. Там же, а также вблизи Широкино, противник вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия НВФ открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Павлополя, Водяного и Марьинки.

На донецком направлении НВФ из 122-мм артиллерийских систем обстреляли пригород Авдеевки. Там же, а также в районе Луганского и Зайцево противник систематически обстреливал оборонительные укрепления сил АТО из пехотного вооружения и минометов калибра 82 мм.