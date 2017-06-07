Российское отделение Transparency International обнаружило, что депутат Госдумы Наталья Поклонская, возможно, не задекларировала квартиру в оккупированном Донецке. Об этом сообщает Дождь.

Квартиру площадью 30 квадратных метров в Донецке Transparency обнаружила в государственном реестре прав на недвижимость Украины. Квартира зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну (Дубровская — девичья фамилия Поклонской), которая родилась в тот же день, что Поклонская.

Если квартира в Донецке действительно принадлежит Поклонской, она четыре раза не включала ее в декларацию, пишет Transparency. Организация отправила заявления председателю Госдумы Вячеславу Володину и в администрацию президента России с просьбой проверить достоверность сведений о доходах и имуществе Поклонской. «Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы», — отмечает Transparency.