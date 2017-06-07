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ОБСЕ приняла решение увеличить численность специальной мониторинговой миссии на Донбассе с 700 до 1000 человек.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, сообщает Укринформ.

«Как страна, которая председательствует в ОБСЕ, мы думали о расширении наблюдательной миссии и приняли решение об увеличении количества наблюдателей с 700 до 1000 человек», - сказал Курц.

Он добавил, что ОБСЕ также рассматривает вопрос, как обеспечить наблюдателей необходимыми техническими средствами, чтобы улучшить контроль за территорией наблюдения, в том числе ночью.

Отвечая на вопрос журналистов, означает ли увеличение количества наблюдателей возможность их доступа к неконтролируемому Украиной участку границы, Курц отметил, что цель ОБСЕ заключается в увеличении возможностей доступа ко всем территориям всех районов, чтобы не было случаев нарушения режима тишины.

«Это наша четкая цель, и мы пытаемся договориться о ее достижениях», - сказал действующий председатель ОБСЕ.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал действующего председателя ОБСЕ, федерального министра Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастиана Курца активизировать консультации по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. 

 
ForUm

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