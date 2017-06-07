Коморские острова заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Союза Коморских остров.



Послу Катара на Коморах необходимо покинуть страну, говорится в заявлении, сообщает РБК со ссылкой на местное издание Сomores-Infо.



Союз Коморских островов находится в Восточной Африке и расположен в Индийском океане в северной части Мозамбикского пролива. Союз Коморских остров является федеративной президентской республикой.



Коморские острова стали десятой страной, которая разорвала дипломатические отношения с Катаром.

Напомним, ранее дипотношения со страной решили приостановить Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мальдивская Республика и Маврикий.

Эти государства обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». Кроме того, Доха, по их мнению, предпринимает попытки вмешиваться во внутренние дела других государств.