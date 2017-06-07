также в разделеМир
ЕС создал свой оборонительный фонд 15
В Темзе нашли тело еще одного погибшего в результате теракта в Лондоне 21
В море нашли обломки исчезнувшего в Мьянме самолета 58
В РФ назвали маразмом причастность хакеров к скандалу с Катаром 16
Трамп определился с новым главой ФБР 42
В результате терактов в Тегеране погибли 12 человек, 42 – ранены 27
В Мьянме исчез военный самолет: на борту было более 100 человек 69
Иранская разведка задержала в Тегеране третью группу террористов 17
Ответственность за нападения в Иране взяло на себя ИГ 23
В здании парламента Ирана подорвался смертник 32
СМИ: Жертвами нападения на иранский парламент стали 7 человек 26
Взрыв в мавзолее Хомейни устроила смертница 38
В результате вооруженных атак в Иране 1 человек погиб, 13 – ранены 20
В мавзолее Хомейни в Иране подорвался смертник 31
Турция поддержала Катар в конфликте с арабскими странами 147
В парламенте Ирана произошла стрельба 60
Девятая страна разорвала дипотношения с Катаром 56
США увидели российский след во взломе агентства в Катаре 271

Коморские острова заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Союза Коморских остров.

Послу Катара на Коморах необходимо покинуть страну, говорится в заявлении, сообщает РБК со ссылкой на местное издание Сomores-Infо.

Союз Коморских островов находится в Восточной Африке и расположен в Индийском океане в северной части Мозамбикского пролива. Союз Коморских остров является федеративной президентской республикой.

Коморские острова стали десятой страной, которая разорвала дипломатические отношения с Катаром.

Напомним, ранее дипотношения со страной решили приостановить Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мальдивская Республика и Маврикий.

Эти государства обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». Кроме того, Доха, по их мнению, предпринимает попытки вмешиваться во внутренние дела других государств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года