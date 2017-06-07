Мавритания стала девятой страной, которая на этой неделе разорвала дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

«Катар связал свою политику... с поддержкой террористических организаций и пропагандой экстремистской идеологии», - цитируют местные СМИ заявление министерства иностранных дел.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, выдвинув против него схожие обвинения.

Позже к ним присоединились Маврикий и восточное правительство Ливии (оспаривающее легитимность международно признанного правительства в Триполи). Граждане Катара должны покинуть территорию этих стран, воздушное пространство закрыто для катарских самолетов.

Иордания приняла решение снизить уровень дипломатического представительства в Катаре, а также закрыть местный офис катарского телеканала «Аль-Джазира».

Арабские страны подозревают правительство Катара в финансировании и вооружении радикальных исламистских группировок в Сирии.

По данным Financial Times, соседей Катара также возмутил выкуп в миллиард долларов, заплаченный исламистам за похищенных граждан Катара в Ираке и Сирии.

Власти Катара назвали решение прервать с ним связи необоснованным, но заверили, что это «не отразится на нормальной жизни граждан и жителей страны».

Министр иностранных дел Катара ранее заявил телеканалу «Аль-Джазира», что Катар готов выдержать «блокаду», но отметил, что жители страны стали жертвами «коллективного наказания» другими странами.

По его словам, власти Катара не собираются принимать ответные меры, однако недовольны тем, что соперники в борьбе за влияние в регионе «пытаются навязать свою волю Катару или вмешаться в его внутренние дела».

Он также заявил, что обвинения в поддержке исламистов основаны на «сфабрикованных доказательствах и лжи».