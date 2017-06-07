В 2015 году в области было 152 «налоговые ямы», через которые прошло 277 млн ​​грн.

По словам и.о. руководителя ГУ ГФС в Одесской области Глеба Милютина в течение 2016 года все выявленные компании, которые осуществляли деятельность по минимизации налоговых платежей в бюджеты разных уровней, были охвачены контрольно-проверочными мероприятиями.

Кроме того, в течение января-апреля текущего года следователями Главного управления ГФС в Одесской области открыто 72 уголовных производства, сообщает Trembita.

Сумма установленных убытков государства по всем уголовным делам составила почти 51 млн грн, из которых в бюджет возмещено 46 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в конце мая ГФС в Одесской области ликвидировала работу «центра минимизации таможенных платежей» с квартальным оборотом в 170 млн грн. Сумма нанесенного государству ущерба составляет 4,8 млн грн.

Незаконная деятельность группы лиц по предоставлению услуг по минимизации таможенных платежей подтверждается изъятыми в ходе проведения обысков вещественными доказательствами, в том числе изъято 8 печатей нерезидентов, 3 печати резидентов, различные клише подписей нерезидентов, электронные цифровые ключи нерезидентов, телефоны, документы (в том числе уставные документы в оригинале предприятий нерезидентов) и компьютерная техника.

В отношении лиц, имеющих отношение к созданию и функционированию данного центра и предприятий-импортеров, которые использовали услуги по минимизации таможенных платежей с помощью указанного центра, продолжаются следственные действия.

По состоянию на июнь 2017 года ГФС в Одесской области проводит ряд активных действий по недопущению формирования и распространения схем, направленных на фиктивное наращивание налогового кредита отдельными компаниями.

Напомним, что Глеб Милютин работает в ГУ ГФС в Одесской области с 2015 года, а в 2017 году выиграл конкурс на должность начальника данного ведомства.