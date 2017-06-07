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Министерство финансов готовит изменения в государственный бюджет, которые позволят увеличить финансирование субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2017 году на 10 млрд грн. Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.

«Минфин готовит изменения в бюджет. Там будет приблизительно 10 млрд грн. Эта проблема тянется с прошлого года - непогашение долгов. Я думаю, что 10 млрд грн решат ситуацию нормально. Эти средства нужны для спокойного, нормального вхождения в отопительный сезон», - сказал Розенко, сообщает УНИАН.

По словам вице-премьера, ситуация является штатной и носит технический характер, а задержки по расчетам с теплокоммунэнерго будут устранены после внесения необходимых изменений в бюджет.

Напомним, на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в проекте государственного бюджета на 2017 год предусмотрено порядка 51 млрд грн. 
ForUm

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