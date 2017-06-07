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В ЕС создали Европейский оборонный фонд с целью осуществления совместных военных закупок, научных исследований и укрепления потенциала в сфере обороны.

Такое решение приняла в среду Еврокомиссия, сообщает Укринформ.

«Сегодня Еврокомиссия учредила Европейский оборонный фонд в помощь странам-членам эффективнее тратить деньги налогоплательщиков и избежать дублирования в финансировании проектов... Фонд будет координировать, дополнять и расширять национальные инвестиции в оборонные исследования и закупки оборудования и технологии в сфере обороны», - заявили в Еврокомиссии.

Фонд будет финансироваться из бюджета ЕС и включать финансовые взносы стран-членов.

Ожидается, что после 2020 года ежегодный бюджет фонда должен составить 5,5 млрд евро, которые пойдут на реализацию проектов в сфере оборонных исследований, военных закупок и развитие оборонных возможностей Евросоюза.

Как подчеркнула высокий представитель ЕС по вопросам внешних дел и политики безопасности Федерика Могерини, новые оборонные инициативы не ставят целью заменить или дублировать НАТО, а направлены в дополнение деятельности организаций в сфере обороны и безопасности.
ForUm

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