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В здании Высшего административного суда взрывчатых веществ не обнаружено.

Об этом Українським Новинам сказала спикер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

«Никакого пожара там не было. По линии 102 в 12:24 поступило сообщение о минировании, в связи с чем была проведена эвакуация сотрудников», - сообщила она.

Подразделения спасателей прибыли на место происшествия для обеспечения безопасности граждан.

Около 14:00 проверка закончилась, взрывных устройств не обнаружено.

Напомним, ранее пресс-служба суда распространила сообщение о пожаре в здании. 

Позже в ВАСУ сообщили, что суд прекратил работу из-за сообщения о заминировании здания.
ForUm

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