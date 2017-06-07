В здании Высшего административного суда взрывчатых веществ не обнаружено.
Об этом Українським Новинам сказала спикер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.
«Никакого пожара там не было. По линии 102 в 12:24 поступило сообщение о минировании, в связи с чем была проведена эвакуация сотрудников», - сообщила она.
Подразделения спасателей прибыли на место происшествия для обеспечения безопасности граждан.
Около 14:00 проверка закончилась, взрывных устройств не обнаружено.
Напомним, ранее пресс-служба суда распространила сообщение о пожаре в здании.
Позже в ВАСУ сообщили, что суд прекратил работу из-за сообщения о заминировании здания.
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