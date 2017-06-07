В ближайший час и до конца суток 7 июня в Киеве ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Об этом предупреждают в Украинском Гидрометцентре.

Завтра, 8 июня, синоптики прогнозируют облачную погоду, кратковременный дождь, грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​грозы и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 16-18°, днем ​​22-24°.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.