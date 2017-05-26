Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что руководителю «Укрзализныци» Войцеху Балчуну необходимо уйти в отставку.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

«Ему точно пора уходить. Потому что все то, что было запланировано, следующий этап реформы «Укрзализныци», все за последний год провалено. И это существенный удар по Украине, по нашему имиджу, по экономике нашего государства», - отметил министр.

По словам Омеляна, он не готов сказать, действительно ли есть заявление на увольнение главы «Укрзализныци».

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.