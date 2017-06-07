Вчера, 6 июня, в Донецкой области российско-террористические войска снова обстреливали позиции контрольного поста «Марьинка», где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что огонь боевики открыли около 21:00 из стрелкового оружия и АГС-17.

«Обстрел незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории. Никто из украинских защитников не пострадал. Огонь не открывался», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что российские наемники неоднократно осуществляют обстрелы дорожных коридоров и позиций, где несут службу пограничники. Всего с начала года зафиксировано более 30 обстрелов подразделений Государственной пограничной службы Украины.