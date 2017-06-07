также в разделеПроисшествия
В зоне АТО за сутки – 85 обстрелов, ранены 8 военных 27
Экс-нардеп: В Донецке пропал украинский журналист 30
В Белой Церкви взорвалась заправка: есть жертвы 114
АТО: На луганском направлении обострение, ранены 4 военных 36
В Верхнеторецком в результате обстрела ранен местный житель 19
В Броварах дотла сгорела маршрутка, пострадал водитель 57
На Луганщине в результате обстрела перебит газопровод 41
Обрушение породы на шахте в Кривом Роге: погиб горняк 53
На шахте в Кривом Роге произошло обрушение, под завалами находится горняк 58
Пожар на складах в Броварах потушили 36
В Броварах загорелись склады с древесиной 69
Боевики снова обстреляли жилые кварталы Красногоровки 66
Полиция назвала причину взрыва в Вышгороде 891
За сутки в зоне АТО 60 обстрелов, ранены 2 военных 70
В Вышгороде в жилом доме прогремел мощный взрыв 1749
Авдеевка и близлежащие села остались без воды 127
Донецкая фильтровальная станция снова обесточена 38
За прошлые сутки в зоне АТО погибли 2 военных, 5 – ранены 49

Вчера, 6 июня, в Донецкой области российско-террористические войска снова обстреливали позиции контрольного поста «Марьинка», где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что огонь боевики открыли около 21:00 из стрелкового оружия и АГС-17.

«Обстрел незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории. Никто из украинских защитников не пострадал. Огонь не открывался», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что российские наемники неоднократно осуществляют обстрелы дорожных коридоров и позиций, где несут службу пограничники. Всего с начала года зафиксировано более 30 обстрелов подразделений Государственной пограничной службы Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года