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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в отдельных регионах Украины в среду, 7 июня.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, обнародованном на сайте ГосЧС.

«В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой,

Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой (днем местами и в Житомирской, Киевской, Винницкой) областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

В Карпатском регионе местами сильные ливни.

 
ForUm

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