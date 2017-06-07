Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в отдельных регионах Украины в среду, 7 июня.
Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, обнародованном на сайте ГосЧС.
«В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой,
Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой (днем местами и в Житомирской, Киевской, Винницкой) областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
В Карпатском регионе местами сильные ливни.
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